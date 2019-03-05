مايا مرسي: هناك إرادة سياسية لتطوير مفهوم تمكين المرأة في مصر

2019/03/05 | 01:08

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

قالت رئيسة المجلس القومي للمرأة، الدكتورة مايا مرسي، إن هناك إرادة سياسية لتطوير مفهوم تمكين المرأة في مصر، والدولة مقتنعة بدور المرأة، ومن حقها أن تصل لمواقع اتخاذ القرار في الدولة.

وأضافت، نحن نتحرك للأمام، لكن نحتاج تغيير الفكر المجتمعي، ويستوعب المجتمع هذا التغيير، ومع زيادة العدد وتنوع المناصب تبدأ هذه النظرة في التغير تتدرجيا.

تحقق المرأة في جميع أنحاء الشرق الأوسط نجاحات جديدة في مختلف الأعمال، مثل تأسيس الشركات، والتوسع في أسواق جديدة، وتولي مناصب عليا في المؤسسات.

لكن أحد الفروق المهمة يظل موجودا بينهن وبين أقرانهن من الرجال، وهو فرق يمنع الكثير منهن أيضا من التقدم، ألا وهو الإحجام عن الإعلان عن إنجازاتهن، فيما تواجه المرأة في المنطقة العربية الكثير من التحديات والصعوبات التي تعترض مشاركتها الكاملة في المجال العام وتقيد دورها المنشود في التنمية.

وكانت استراتيجيات تمكين المرأة في المنطقة العربية، هي محور النقاش خلال حلقة الإثنين من برنامج بالمصري، تقديم الإعلامي ضياء رشوان.

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