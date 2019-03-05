ليغانيس يواصل ابتعاده عن مراكز الهبوط

2019/03/05 | 01:20

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- سجل أوسكار رودريغيز هدف المباراة الوحيد في الدقيقة 13.رفع ليغانيس رصيده إلى 33 نقطة في المركز الحادي عشر، فيما تجمد رصيد ليفانتي عند 30 نقطة في المركز الخامس عشر.

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