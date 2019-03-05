2019/03/05 | 01:21
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)-
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. الرئيس برهم صالح: المرأة العراقية دورها مهم ولم تتحقق التنمية في هذا البلد دونها) نشر أولاً على موقع (قناة التغيير) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
مصدر الفيديو: v_EzZziZiQg
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. الرئيس برهم صالح: المرأة العراقية دورها مهم ولم تتحقق التنمية في هذا البلد دونها) نشر أولاً على موقع (قناة التغيير) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. الرئيس برهم صالح: المرأة العراقية دورها مهم ولم تتحقق التنمية في هذا البلد دونها) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة التغيير).