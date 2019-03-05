أسرار بن جويرة: نحن أمام أزمة ثقافية دولية فيما يتعلق بتمكين المرأة

2019/03/05 | 01:38

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

قالت الناشطة الحقوقية التونسية، أسرار بن جويرة، إننا أمام أزمة ثقافية دولية فيما يتعلق بتمكين المرأة، ونسعي للمساواة التامة والفعلية بين الرجالب و النساء وتكون هذه المساواة بالقانون الذي يستطيع تبديل الثقافات.

وأضافت، لقد نجحت النساء اللاتي تولين مناصب في تونس، ومع الوقت المجتمع يصير أكثر ثقة في عمل المرأة، موضحة أن العالم كله عالم ذكوري، لكن هناك شعوبا استطاعت أن تنهض بمقوماتها، وشعوب تحتاج بعض العمل للوصول إلى شرائح المجتمع ونشر التجارب الناجحة لتغيير الثقافات .

تحقق المرأة في جميع أنحاء الشرق الأوسط نجاحات جديدة في مختلف الأعمال، مثل تأسيس الشركات، والتوسع في أسواق جديدة، وتولي مناصب عليا في المؤسسات.

لكن أحد الفروق المهمة يظل موجودا بينهن وبين أقرانهن من الرجال، وهو فرق يمنع الكثير منهن أيضا من التقدم، ألا وهو الإحجام عن الإعلان عن إنجازاتهن، فيما تواجه المرأة في المنطقة العربية الكثير من التحديات والصعوبات التي تعترض مشاركتها الكاملة في المجال العام وتقيد دورها المنشود في التنمية.

وكانت استراتيجيات تمكين المرأة في المنطقة العربية، هي محور النقاش خلال حلقة الإثنين من برنامج بالمصري، تقديم الإعلامي ضياء رشوان.

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