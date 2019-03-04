حسن الكعبي: الإسراع في محاربة الفساد سيحرك عجلة الاقتصاد

2019/03/05 | 01:53

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

قال عضو هيئة رئاسة مجلس النواب حسن الكعبي إن الإسراع في محاربة الفساد سيحرك عجلة الاقتصاد إلى الأمام.

وأكد الكعبي خلال استقباله السفيرة الأسترالية في العراق السيدة جوان لاونس أن أهم اولويات مجلس النواب خلال دورته الحالية هو اقرار القوانين التي تساهم في إنهاء حقبة الفساد ومحاسبة المفسدين أينما وجدوا، إضافة الى توحيد الجهود بهدف تقديم الدعم والاسناد الكامل لعمل المجلس الأعلى لمكافحة الفساد.

وأضاف أن القضاء على الفساد يساعد على جذب الاستثمار، ويدفع بالمزيد من الشركات الأجنبية الرصينة، واعتماد مبدأ التنافس للحضور في العراق.

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