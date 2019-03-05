العراق: حركة قوات التحالف الدولي محدودة ومشروطة

2019/03/05 | 01:56

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت قيادة العمليات المشتركة في العراق، يوم الاثنين، أن حركة قوات التحالف الدولي في الأرض والجو محدودة ومشروطة بموافقة الحكومة العراقية.

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