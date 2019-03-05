البنتاغون يكشف تفاصيل لقاء رئيس الأركان الأمريكي بنظيره الروسي

2019/03/05 | 02:28

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاغون)، في بيان، يوم الاثنين، أن رئيس هيئة الأركان الأمريكي جوزيف دانفورد ناقش مع نظيره الروسي فاليري غيراسيموف، الأوضاع في سوريا.

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