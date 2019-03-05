مطار صنعاء الدولي ينفي وجود منصات صواريخ في مرافقه

2019/03/05 | 03:00

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- نفت إدارة مطار صنعاء الدولي، وجود منصات لإطلاق الصواريخ أو أي تواجد عسكري في مرافقه.

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