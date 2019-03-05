2019/03/05 | 03:04

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- عاد فريق الزوراء متعادلاً من دون أهداف امام مضيفه فريق ذوب آهن أصفهان الإيراني ضمن أولى مباريات المجموعة الأولى لدوري أبطال آسيا بكرة القدم التي اقيمت الاثنين بملعب استاد فولاذ شهر ملعب الفريق المضيف.ولم يقدم الفريقان أداء جيدا وكانت الفرص معدودة على مدى الشوطين، أبرزها في الأول لصاحب الأرض الذي أجبر حارس الزوراء قائد […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص دوري أبطال آسيا: الزوراء يتعادل مع ذوب آهن أصفهان الإيراني NAS | موقع ناس الرسمي.

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