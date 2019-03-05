بقيمة 15 مليار دولار... لوكهيد مارتن تستلم الدفعة أولى من صفقة صواريخ للسعودية

2019/03/05 | 03:32

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قالت وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاغون)، إن شركة لوكهيد مارتن ستحصل على دفعة أولى من منظومة دفاع صاروخي في السعودية بقيمة 15 مليار دولار في إطار حزمة أسلحة بقيمة 110 مليارات دولار، أبرمتها إدارة ترامب مع المملكة في 2017.

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