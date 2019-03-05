2019/03/05 | 03:35

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد- ناس قالت قوات سوريا الديمقراطية إنها أجلت نحو 3000 شخص بينهم نحو 200 متشدد من تنظيم داعش من آخر جيب للتنظيم المتشدد في شرق سوريا.وقال مصطفى بالي رئيس المكتب الإعلامي لقوات سوريا الديمقراطية لرويترز إن نحو ألف متشدد لا يزالون داخل الباغوز فضلا عن بعض المدنيين.ويواجه تنظيم داعش الهزيمة في قرية الباغوز […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص استسلام 200 من مقاتلي داعش في الباغوز NAS | موقع ناس الرسمي.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (استسلام 200 من مقاتلي داعش في الباغوز) نشر أولاً على موقع (ناس نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (استسلام 200 من مقاتلي داعش في الباغوز) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (ناس نيوز).