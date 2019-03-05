2019/03/05 | 03:35

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد- ناس وقّع الاتحاد الأوروبي اتفاقا واسعا للخدمات الجوية مع قطر يوم الاثنين يسمح لشركات الطيران القطرية ونظيراتها الأوروبية بالاستخدام غير المحدود للمجال الجوي لبعضهم البعض.وقالت وزارة النقل القطرية إن الاتفاقية الشاملة لخدمات النقل الجوي بين قطر والاتحاد الأوروبي ”توفّر مستوى جديدا من التنافسية لشركات الطيران في أوروبا وقطر، حيث سيتخذ الطرفان عدّة خطوات […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص الاتحاد الأوروبي وقطر يوقعان اتفاقا للسموات المفتوحة NAS | موقع ناس الرسمي.

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