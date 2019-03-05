مساعدة وزير الخارجية الأمريكي لشؤون الأمن تبحث في لندن معاهدة الحد من الصواريخ

2019/03/05 | 04:04

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تزور مساعدة وزير الخارجية الأمريكي لشؤون الرقابة على التسلح والأمن الدولي، أندريا تومبسون بريطانيا في الفترة من 5 إلى 8 آذار/مارس لبحث معاهدة الحد من الصواريخ المتوسطة وقصيرة المدى ومراقبة التسلح.

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