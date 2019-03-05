2019/03/05 | 04:17

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

Reuters

JOSHUA ROBERTS

الرئيس الأمريكي دونالد ترامب

نفى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أن يكون ناقش الحد من التدريبات العسكرية المشتركة مع كوريا الجنوبية خلال قمته مع الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون.

وكتب ترامب على "تويتر"، بعد أيام من لقائه بكيم في فيتنام: "التدريبات العسكرية أوالمناورات الحربية مثلما أصفها لم تخضع للنقاش مطلقا في اجتماعي مع كيم جونغ أون زعيم كوريا الشمالية".من جهتها، أكدت وزارة الدفاع الأمريكية "البنتاغون"، والجيش الكوري الجنوبي، أنهما سينفذان مناورات الربيع المشتركة الواسعة النطاق، فيما أفاد مسؤولون أمريكيون، أنه سيتم تقليص المناورات المعروفة باسم "الصقر الكامل" و"العزم الرئيسي"، مع تبني البلدين تدريبات أقل نطاقا.





إقرأ المزيد

وانتهت قمة ترامب وكيم الأسبوع الماضي، قبل موعدها المقرر بعدما أخفقا في التوصل إلى اتفاق بشأن حجم الإعفاء من العقوبات الذي ستحصل عليه بيونغ يانغ مقابل الخطوات التي ستتخذها من أجل التخلي عن برنامجها النووي.وعلقت الولايات المتحدة وكوريا الجنوبية عددا من التدريبات العسكرية منذ قمة العام الماضي، التي كانت الأولى بين الزعيمين لدفع المحادثات مع كوريا الشمالية.المصدر: رويترز

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (ترامب: لم أناقش موضوع المناورات العسكرية مع كيم ) نشر أولاً على موقع (روسيا اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (ترامب: لم أناقش موضوع المناورات العسكرية مع كيم ) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (روسيا اليوم).