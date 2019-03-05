أمريكا تعتزم إلغاء نظام التجارة التفضيلية مع الهند وتركيا

2019/03/05 | 04:36

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يعتزم الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلغاء نظام التجارة التفضيلية مع الهند وتركيا.

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