ماكرون يطالب بإعادة النظر بفضاء شنغن

2019/03/05 | 04:37

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد- ناس دعا الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون الاثنين الى “إعادة نظر شاملة بفضاء شنغن”، وذلك في مقالة نشرت في العديد من وسائل الاعلام في دول الاتحاد الاوروبي.كما دعا ماكرون أيضا الى إنشاء “شرطة حدود مشتركة، ومكتب أوروبي للجوء، وفرض قيود مراقبة إجبارية، في إطار تضامن أوروبي تشارك فيه كل دولة تحت سلطة مجلس أوروبي […]

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