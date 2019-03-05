2019/03/05 | 04:37

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ارتفعت أسعار النفط بنحو واحد في المئة يوم الاثنين حيث بدا أن الولايات المتحدة والصين أكثر قربا من إنهاء حرب تجارية تسببت في تباطؤ النمو الاقتصادي العالمي، في الوقت الذي قالت فيه روسيا إنها ستعزز خفضها لإنتاج النفط.وبلغت العقود الآجلة لخام القياس العالمي برنت 65.67 دولار للبرميل في التسوية، مرتفعة 60 سنتا أو 0.9 […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص النفط يرتفع 1% بفعل آمال اتفاق التجارة وخفض إمدادات أوبك NAS | موقع ناس الرسمي.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (النفط يرتفع 1% بفعل آمال اتفاق التجارة وخفض إمدادات أوبك) نشر أولاً على موقع (ناس نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (النفط يرتفع 1% بفعل آمال اتفاق التجارة وخفض إمدادات أوبك) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (ناس نيوز).