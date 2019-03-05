أنطونوف: أخشى أن يعتقد العسكريين في واشنطن أن بوسعهم ربح حرب نووية

2019/03/05 | 05:08

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وصف السفير الروسي لدى الولايات المتحدة أناتولي أنطونوف، الوضع الحالي في مجال مراقبة الحد من التسلح بين موسكو وواشنطن بـ"السيئ للغاية".

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