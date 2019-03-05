أنطونوف: الصواريخ الروسية ستغطي أوروبا بأكملها ردا على أمريكا

2019/03/05 | 05:40

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلن السفير الروسي لدى الولايات المتحدة أناتولي أنطونوف، يوم الاثنين، أن بلاده سترد على نشر الصواريخ الأمريكية في أوروبا بنشر صواريخها بطريقة ستغطي أوروبا بأكملها.

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