الصين ترفع إنفاقها العسكري في 2019 إلى 178 مليار دولار

2019/03/05 | 06:12

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تتوقع الصين زيادة في ميزانية الإنفاق العسكري قدرها 7.5 % في عام 2019 لتصل إلى 1.19 تريليون يوان (177.6 مليار دولار)، وجاء ذلك وفقا لمشروع ميزانية البلاد.

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