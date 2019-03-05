الحزبان الحاكمان في كردستان العراق يقاومان ظاهرة تمرّد “الجيل الجديد”

2019/03/05 | 06:14

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- السياسي الكردي العراقي الشاب شاسوار عبدالواحد، بحسب متابعين للشأن العراقي، واجهة لظاهرة أكثر تعقيدا تتمثّل بصعود زعامات جديدة ترفع شعار التغيير في

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