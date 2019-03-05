2019/03/05 | 06:14

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- برلين – خرجت دول أوروبية كثيرة عن حيادها السلبي تجاه مصير المئات من المقاتلين تحت لواء داعش والذين يحملون جنسيات أوروبية.وفيما

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (أوروبا تنأى بنفسها عن مصير المئات من دواعشها) نشر أولاً على موقع (مركز الروابط) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (أوروبا تنأى بنفسها عن مصير المئات من دواعشها) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (مركز الروابط).