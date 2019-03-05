بعد الطلبة.. العمال والمحامون يرفضون ترشح بوتفليقة لولاية خامسة

2019/03/05 | 06:20

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قاطع الطلاب الجزائريون فصولهم الدراسية الاثنين، عازمين على المضي قدما في أكبر احتجاجات مناهضة للحكومة منذ سنوات، ونددوا بعرض من الرئيس عبد

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