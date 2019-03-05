هيلاري كلينتون تحسم قرارها بشأن انتخابات الرئاسة في 2020

2019/03/05 | 06:44

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت وزيرة الخارجية الأمريكية السابقة هيلاري كلينتون إنها لا تنوي الترشح مرة أخرى لانتخابات الرئاسة الأمريكية في عام 2020.

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