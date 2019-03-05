الخناق يضيق على ترامب.. تحقيق جديد بشأن فساد إدارته وأقاربه

2019/03/05 | 06:51

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تسلّم البيت الأبيض اليوم الاثنين طلبا من اللجنة القضائية بمجلس النواب للتحقيق في تورط أفراد من إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب في

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