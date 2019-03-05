لاعب سابق: هوية الزوراء غابت أمام مضيفه الإيراني رغم النقطة الثمينة

2019/03/05 | 07:22

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {بغداد: الفرات نيوز} شدد لاعب المنتخب السابق وفريق الزوراء، لؤي صلاح، على أهمية تحسين أداء الفريق في دوري أبطال آسيا.

وقال صلاح لبرنامج {كوورة} بثته قناة الفرات مساء الأثنين، ان "الفريق يعاني من أزمات كبيرة وعلى الرغم من التراجع الواضح الا انني وجدت الزوراء اليوم غير قادر على تجاوز دوري المجموعات، من خلال الحيازة على الكرة، ولو كان التنظيم الدفاعي جيداً لتمكن الزوراء من تحقيق نتيجة افضل".وبين "لم نلمس أي ثقة من الكادر التدريبي اليوم بلاعيبه، وان التعادل في ارض الخصم جيد الا ان الاداء في الوقت الراهن لم يعط النتيجة المطلوبة".واكد صلاح، ان "أساس لعب كرة القدم هي المتعة وان الزوراء يمتلك أكبر قاعدة جماهيرية الا انه لم يصنع المتعة"، مبينا ان "الفريق لم يبادر بالهجوم وان هوية الفريق واللاعبين غابت في اللقاء".واضاف، ان "التأخر النسبي للفريق، ممكن تداركه ومن غير الصحيح تصوير الزوراء بعد الخسارة الرباعية أمام أربيل في الدوري بانه فريق ميت، الا ان الفارق ليس بالكبير والزوراء قادر على تجاوز العقبات في الجولة المقبلة".وتابع صلاح، "يجب ان نرتقي بطريقة التفكير للفريق لانه ينفذ مهمة وطن، ولا احد يطالب الزوراء بالبطولة، والفريق يمتلك 3 مباريات في كربلاء نراهن على حصوله على النقاط الكاملة"، ويمكن ان يكون للفريق نتائج أفضل".ولفت الى ان "مباراة الزوراء والوصل الاماراتي ستكون في متناول اليد، ولا مجال الا الفوز اذا ما رغب بالتأهل لاسيما وان الاماراتي ليس بالفريق القوي انما هو فريق متوسط".وشدد على "ضرورة تغيير عمل الزوراء، ليتمكن من تجاوز دوري المجموعات".وكان فريق الزوراء نجح في العودة بنقطة ثمينة، من ملعب مضيفه ذوب آهن الإيراني، بعدما فرض عليه التعادل السلبي، أمس الاثنين، في مستهل مباريات المجموعة الأولى، لدوري أبطال آسيا.وجاء ذلك في أول تجربة رسمية لمدرب الزوراء الجديد، حكيم شاكر، الذي تسلم المهمة خلفا للمستقيل أيوب أوديشو.



وفرض ذوب آهن أفضليته على الشوط الأول، حيث تصدى حارس النوارس، جلال حسن، لثلاثة أهداف محققة للفريق الإيراني، لكن الزوراء قدم أداءً مثالياً في الشوط الثاني، حيث أضاع أكثر من فرصة سانحة للتهديف، أبرزها عن طريق علاء عباس، ومهند عبد الرحيم.وقبل صافرة الختام، أنقذ حارس مرمى الزوراء، فريقه من الخسارة، بعد إبعاده لتسديدة قوية زاحفة.وبهذه النتيجة تقاسم الفريقان نقطتي المباراة ليحتلا المركز الثاني خلف الوصل الاماراتي الذي فاز اليوم على النصر السعودي بهدف وحيد في ذات مباريات المجموعة.يذكر ان هذه هي المرة الرابعة التي يشارك فيها "ذوب آهن اصفهان" في دوري ابطال آسيا، بينما يعود الزوراء العراقي للمشاركة في هذه المسابقة للمرة الأولى منذ عام 2007، بعد ان شارك أربع مرات في مسابقة كأس الاتحاد الآسيوي.انتهى

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