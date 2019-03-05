محلل كروي يقيم أداء الزوراء في دوري الأبطال

2019/03/05 | 07:53

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {بغداد: الفرات نيوز} قيم محلل كروي، أداء فريق الزوراء في دوري أبطال آسيا لكرة القدم.

وقال رافد سالم لبرنامج {كوررة} بثته قناة الفرات مساء الأثنين، ان "الفرق الموجودة في بطولة غرب آسيا ليست أفضل من الفرق المشاركة في البطولة وان من استحقاق العراق تواجد اكثر من فريق في البطولة"، مشيرا الى ان "الزوراء يمتلك فرصة كبيرة لتجاوز دوري المجموعات".واشار الى ان "اعطاء الثقة للاعب، وهوية الزوراء واللعب السهل، وان البطولة ليست كبيرة على الزوراء، انما هنالك فرق كبيرة في البطولة لذا يجب ان نكون بافضل حالاتنا على ارض الملعب"، مبينا ان " ماينقص الزوراء امور فنية منها التحضير للكرة واللعب بشكل مباشر في عمق الملعب".واكد ان "الزوراء يمتلك لاعبين بقوة بدنية عالية ومهارات فنية كبيرة، الا انه ينقصه سرعة التحضير"، مشيرا الى ان "الفريق فقد ميزة السرعة السلسة في تداول الكرة".وعن استقالة ايوب اوديشو قال سالم، اننا "ضد معاقبة المدرب بالخصم، ويجب الالتزام بالعقود والمكافآت والعقوبات"، مبينا ان "اختيار الادارة مدربا يلعب وفق طريقة لعب الفريق غير صحيح واننا قادرون على تطوير اللعب".ولفت الى ان "المعلومات عن الفرق الشاسع بين الاندية العراقية والاندية المشاركة غير صحيح بالبطولة الآسيوية، وان هذه البطولة فرصة لرفع مفهوم الكرة العراقية واهميتها"، مشيرا الى ان "الزرواء مطالب بعمل اكبر والعملية تحتاج الى تكاتف بين الادارة والمدرب".واوضح ان "العمل الاداري في الزوراء يجب ان يكون اكثر رصانة والانتباه الى الجانب الفني للفريق"، مؤكدا ان "الزوراء قادر على ان يتأهل وفقا للمجموعة".وكان فريق الزوراء نجح في العودة بنقطة ثمينة، من ملعب مضيفه ذوب آهن الإيراني، بعدما فرض عليه التعادل السلبي، أمس الاثنين، في مستهل مباريات المجموعة الأولى، لدوري أبطال آسيا.وبهذه النتيجة تقاسم الفريقان نقطتي المباراة ليحتلا المركز الثاني خلف الوصل الاماراتي الذي فاز اليوم على النصر السعودي بهدف وحيد في ذات مباريات المجموعة.انتهى

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