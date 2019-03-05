ظريف بشأن التزام إيران بالاتفاق النووي: بدأ صبرنا ينفد

2019/03/05 | 08:24

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- رووداو – أربيلهدد وزير الخارجية الإيراني، محمد جواد ظريف، بانسحاب بلاده من الاتفاق النووي مع الغرب.جاء ذلك في تغريدة عبر تويتر، أوضح فيها أن المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية، يوكيا أمانو، أكد مرارًا إلتزام طهران بتعهداتها حيال أنشطتها النووية بموجب الاتفاق.وقال: "رغم الأكاذيب اللامتناهية لرئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتياهو والرئيس الأمريكي دونالد ترمب، وشركائهما ضد إيران، أكدت الوكالة الدولية للطاقة الذرية مرة أخرى وفاء إيران بتعهداتها والتزامها باتفاق نقضته أمريكا".وتابع ظريف: "مع ذلك فإن صبرنا بدأ ينفد".وأمس الإثنين، قال "أمانو" خلال اجتماع مجلس محافظي الوكالة بالعاصمة النمساوية فيينا، إن إيران تواصل الالتزام بتعهداتها المتعلقة بالاتفاق النووي.وكانت إيران ومجموعة الدول (5+1)، التي تضم روسيا وبريطانيا والصين والولايات المتحدة وفرنسا وألمانيا؛ توصلت في منتصف عام 2015 إلى اتفاقية لتسوية ملف طهران النووي والعقوبات المفروضة عليها؛ أُقرت في إطارها خطة عمل شاملة مشتركة، بدأ تطبيقها في 6 يناير/كانون الثاني 2016.والعام الماضي، أعلن ترمب انسحاب واشنطن من الاتفاق، ثم أعاد فرض عقوبات اقتصادية قاسية على إيران، تشمل الأفراد والشركات الذين يتعاملون معها من مختلف دول العالم.

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