وكان والدها حينها دبلوماسياً يمنياً.
وينصّ القانون الأميركي على أنّ أبناء الدبلوماسيين الذين ولدوا في الولايات المتحدة أثناء ممارسة ذويهم مهامهم الدبلوماسية لا يكتسبون الجنسية الأميركية بشكل تلقائي.
لذا، لا يحقّ لها قانونا الحصول على جواز سفر.وولدت المثنّى في 28 أكتوبر 1994 في نيو جيرسي.
تمّ تجنيس والديها أميركيين قبل ولادة أطفالهم الثلاثة، بما في ذلك هدى الأصغر سنّاً.لكنّ محامي الأسرة يقول إنّ والدها ترك منصبه الدبلوماسي في الأمم المتحدة قبل شهر واحد من ولادة هدى وكان لديها جواز سفر أميركي صالح عندما غادرت إلى سوريا عام 2014.وتزوجت هدى ثلاثة من مقاتلي تنظيم داعش قتلوا جميعاً، وشاركت بنشاط في الحملة الدعائية للتنظيم تحت اسم مستعار هو "أمّ الجهاد"، وفقاً لمركز "كاونتر إكستريميزم بروجكت".لكنها تدّعي حالياً أنّه "تمّ استغلالها" من قبل مجنِّدين (من داعش) وأنها نادمة على أفعالها في حين يخسر الدواعش جميع الأراضي التي سيطروا عليها في سوريا والعراق.
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (القضاء الأميركي يوجه ضربة لـ"عروس داعش") نشر أولاً على موقع (شفق نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (القضاء الأميركي يوجه ضربة لـ"عروس داعش") من خلال مصدره الأصلي أي موقع (شفق نيوز).