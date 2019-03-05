2019/03/05 | 08:28

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

الصورة المرفقة:

لمحة مختصرة:

وكالات:

كشف المعاون الفني لمحافظ ذي قار علاء حسن اليوم الاثنين عن حاجة المحافظة الى 450 مليار دينار لانجاز مشاريع الخطط السابقة منذ عام 2013 والبالغة 522 مشروع وكذلك خطة المشاريع الجديدة للعام الحالي 2019.





وكالات:كشف المعاون الفني لمحافظ ذي قار علاء حسن اليوم الاثنين عن حاجة المحافظة الى 450 مليار دينار لانجاز مشاريع الخطط السابقة منذ عام 2013 والبالغة 522 مشروع وكذلك خطة المشاريع الجديدة للعام الحالي 2019.وقال حسن للمربد ان موازنة هذا العام والبالغة 209 مليار دينار لاتكفي لانهاء ملف جميع هذه المشاريع والتي تضمنت 76 مشروع متوقف و97 مشروع من المفسوخة عقودها و92 قيد التنفيذ و18 مشروع مسحوب العمل منه مع انجاز 236 مشروع خلال السنوات الماضية بالاضافة الى مشاريع اخرى لديها متعلقات مختلفة.المصدر: المربد

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (مسؤول محلي: ذي قار بحاجة الى 450 مليار لحسم ملف اكثر من مئتي مشروع) نشر أولاً على موقع (شبكة اخبار الناصرية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (مسؤول محلي: ذي قار بحاجة الى 450 مليار لحسم ملف اكثر من مئتي مشروع) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (شبكة اخبار الناصرية).