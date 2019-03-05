ذي قار تطالب بعدم ارغام القاصرين على مغادرة دور الايواء عند بلوغهم سن الرشد

2019/03/05 | 08:28

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

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لمحة مختصرة:

شبكة اخبار الناصرية:

قالت منظمة التواصل والاخاء الانسانية ، ان لجنة حماية الطفل الحكومية في ذي قار رفعت مؤخرا طلبا الى مجلس النواب العراقي لتعديل قانون الحماية الاجتماعية بما يسمح للقاصرين بالبقاء في دور الايواء التابعة للدولة حتى بعد بلوغهم سن الرشد .





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