مجلس بغداد يعقد جلسة لمناقشة الموازنة والمصادقة عليها

2019/03/05 | 08:40

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد..يناقش مجلس محافظة بغداد، الثلاثاء، الموازنة المخصصة للمحافظة من اجل رؤية ماوضع في الخطة الخاصة بموازنة 2019 فيما يتعلق بالمشاريع الخاصة بالمحافظة ضمن تنمية الاقاليم.وقالت عضو مجلس المحافظة جسومة الازيرجاوي، في تصريح لـ /المعلومة/، ان “مجلس المحافظة سيعقد جلسته اليوم، من اجل مناقشة الموازنة المالية الخاصة ببغداد، ورؤية ماتم وضعه ضمن الخطة المعدة […]

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