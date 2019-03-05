روسيا تهدد برد عنيف على محاولات حرمانها من الاستثمار في فنزويلا

2019/03/05 | 08:45

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قال السفير الروسي لدى كاراكاس، إن روسيا سترد بمنتهى الصرامة على محاولات حرمان الشركات الروسية من الاستثمار في فنزويلا.وقال السفير الروسي لدى كاراكاس فلاديمير زيمسكى،

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