احباط مخطط لاغتيال بن سلمان من قبل أخيه

2019/03/05 | 08:47

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد..كشف حساب “العهد الجديد” المتخصص بنشر القضايا السرية عن الأسرة الحاكمة في السعودية، مساء الاثنين، عن احباط مخطط لاغتيال ولي العهد السعودي محمد بن سلمان من قبل شقيقه بندر بن سلمان.وذكر الحساب على “تويتر” واطلعت عليه /المعلومة/، أن “من الأنباء التي لدينا بشأن اعتقال محمد بن سلمان لأخيه بندر بن سلمان ..أن […]

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