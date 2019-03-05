أمريكا... كشف سر

2019/03/05 | 08:48

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت مجلة أمريكية كشف "سر" الآلة القتالية الروسية المعروفة باسم "بوسيدون".

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