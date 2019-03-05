تعطل طائرة عسكرية أمريكية بسبب طائر (فيديو)

2019/03/05 | 08:48

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- نشر في الإنترنت فيديو لدخول طائر إلى محرك طائرة النقل العسكرية Boeing C-17 Globemaster III.وحدث هذا أثناء العرض الجوي Avalon الذي يقام في أستراليا.

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