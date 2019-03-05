لافروف يؤكد على ضرورة الحل السياسي للأزمة في سوريا

2019/03/05 | 08:55

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الانصار/..جدد وزير الخارجية الروسي سيرغى لافروف التأكيد على ضرورة الحل السياسي للأزمة في سورية وفق قرار مجلس الأمن الدولي 2254.ويؤكد القرار 2254 الذي وافق عليه مجلس الأمن الدولي بالإجماع أن السوريين هم من يحددون مستقبل بلادهم بأنفسهم دون أي تدخل خارجي.ولفت لافروف إلى أن روسيا لن تتراجع عن نهجها الرامي إلى تنفيذ […]

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