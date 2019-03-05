2019/03/05 | 08:55

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الانصار/..لقي عدد من مرتزقة العدوان السعودي مصرعهم وأصيب آخرون اليوم خلال استهداف تجمعات لهم قبالة وغرب السديس.ونقل موقع المسيرة نت عن مصدر عسكري قوله اليوم إن الجيش اليمني واللجان الشعبية دمروا آلية عسكرية تابعة للمرتزقة بعبوة ناسفة واستهدفوا تجمعات لهم في نجران.وكانت وحدة الهندسة التابعة للجيش واللجان تمكنت أمس من تدمير آلية […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص القوات اليمنية تقتل عددا من المرتزقة في مختلف الجبهات alansaar.

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