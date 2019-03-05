2019/03/05 | 08:55

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

محللون سياسيون يواجهون القضاء لتأليفهم شائعات وترويجها بصفحات وهمية

تأریخ التحریر: : 2019/3/5 8:54

• 12 مرة مقروئة

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (محللون سياسيون يواجهون القضاء لتأليفهم شائعات وترويجها بصفحات وهمية) نشر أولاً على موقع (الفرات نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (محللون سياسيون يواجهون القضاء لتأليفهم شائعات وترويجها بصفحات وهمية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الفرات نيوز).