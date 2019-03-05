الزراعة تتعهد بإجراء غير مسبوق في مستحقات الفلاحين عن الحنطة والشعير

2019/03/05 | 08:55

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {بغداد: الفرات نيوز} أعلنت وزارة الزراعة، عن إعدادها خطة لاستلام جميع الكميات المسوقة محليا من محصولي الحنطة والشعير للموسم الحالي.

وقال وكيل الوزارة الاداري مهدي الجبوري في تصريح صحفي ان الوزارة "بحثت الخطة التسويقية وتسهيل الاجراءات وتقليص الروتين لاستلام جميع الكميات المسوقة محليا من محصول الحنطة، منوها بأن محصول الحنطة سيتم تسلمه من وزارة التجارة، اما الشعير فستتسلمه وزارة الزراعة وبنفس اسعار العام الماضي".وبين ان "الاستعدادات شملت تهيئة مخازن وسايلوات الوزارة واعداد ساحات كبيرة لاستلام المحصول اثناء مدة التسويق، متوقعا زيادة كبيرة في الانتاج المحلي للمحصولين هذا العام مقارنة بالاعوام السابقة بعد ان تم ادخال المناطق المحررة ضمن الخطة الزراعية للموسم الشتوي الحالي وكثرة الامطار التي شهدتها البلاد خلال المدة الماضية والحالية".واوضح الجبوري ان الوزارة "اقترحت على الجهات المعنية وضع آليات لمنع دخول الشحنات المستوردة من الخارج لمحصول الحنطة خلال موسم التسويق باستثناء المستوردة منها لاغراض البطاقة التموينية، وتشكيل لجان استلام من كل الجهات المختصة بالمحافظة لتنظيم عملية الاستلام".واكد ان وزارة الزراعة "قررت ايضا تسليم جميع مستحقات الفلاحين من المبالغ المالية بعد اسبوع واحد فقط من تاريخ تسليمهم للمحصول الى سايلوات ومخازن وزارة التجارة، مشيرا الى اسهام الاجراءات بتشجيع الفلاحين على زراعة المحاصيل والمنتجات الزراعية المحلية وصولا الى الاكتفاء الذاتي منها".انتهى

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