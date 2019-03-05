ليغانيس يجتاز ليفانتي بهدف في الدوري الإسباني

2019/03/05 | 08:55

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- رووداو – أربيلحقق فريق ليغانيس، الفوز على ضيفه ليفنتي بهدف دون رد، في ختام مباريات الجولة السادسة والعشرين للدوري الإسباني لكرة القدم (الليغا).بدأت المباراة سريعة من الجانبين، ونجح ليغانيس في إحراز هدفه الوحيد مبكرًا عن طريق أوسكار رودريغز في الدقيقة 13 من زمن اللقاء.أعطى الهدف المبكر إثارة كبيرة للقاء، وشهد الشوط الأول هجومًا متبادلًا من الفريقين لكن دون أن ينجح أي منهما في التسجيل.واستمرت الإثارة في شوط المباراة الثاني، وتواصل مسلسل إهدار الفرص خاصة من مهاجمي ليفانتي، لينتهي اللقاء بفوز أصحاب الأرض.بهذه النتيجة، ارتقى ليغانيس للمركز الحادي عشر برصيد 33 نقطة، فيما تجمد رصيد ليفانتي عند 30 نقطة في المركز الخامس عشر.ويتصدر المسابقة فريق برشلونة برصيد 60 نقطة بفارق 7 نقاط عن أتلتيكو مدريد و12 نقطة عن الملكي، ريال مدريد.

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