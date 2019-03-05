رئيس الوزراء الصيني يحث للاستعداد لـ” معركة صعبة ” في البلاد 

2019/03/05 | 08:57

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد… أعلن رئيس الوزراء الصيني لي كه تشيانغ، اليوم الثلاثاء، إن اقتصاد بلاده سيواجه مخاطر وتحديات أكثر خطورة في عام 2019، لذا يتعين على الجميع أن يكونوا مستعدين لـ” معركة صعبة”.وقال لي كه تشيانغ في حديث أمام البرلمان: إن ” التحاليل الكاملة للوضع داخل الصين وخارجها تظهر أننا سنواجه ظروفاً أكثر صعوبة وتعقيدا في […]

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