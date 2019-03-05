في البصرة..القبض على خاطف احدى الطالبات من كركوك مع الفتاة

2019/03/05 | 08:58

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ كركوكافاد مصدر امني عن القاء القبض على خاطف احدى الطالبات من كركوك مع الفتاة في سيطرة الرميلة في محافظة البصرة.

وقال المصدر لـ “النور نيوز” انه “بعد ورود اخبار عن خطف احدى الطالبات من ثانوية كركوك للمتميزات وتدعى (شهد) قامت القوات الامنية بالتحري عن القضية”.

وتابع ان “القوات الامنية تمكنت من تحرير الفتاة القاء القبض على الخاطف والذي يدعى (حسين احمد حسن) والقي القبض عليه من قبل سيطرة رميلة في قضاء الزبير”.

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