النفط يرتفع لهذا السبب

2019/03/05 | 08:58

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ اقتصادارتفعت أسعار النفط بنحو واحد في المئة حيث بدا أن الولايات المتحدة والصين أكثر قربا من إنهاء حرب تجارية تسببت في تباطؤ النمو الاقتصادي العالمي، في الوقت الذي قالت فيه روسيا إنها ستعزز خفضها لإنتاج النفط.

وبلغت العقود الآجلة لخام القياس العالمي برنت 65.67 دولار للبرميل في التسوية، مرتفعة 60 سنتا أو 0.9 بالمئة عن آخر تسوية.

وبلغت عقود خام غرب تكساس الوسيط الأميركي 56.59 دولار للبرميل بزيادة 79 سنتا أو 1.4 بالمئة.

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