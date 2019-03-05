بلديات ذي قار تضع كشوفات بمشاريعها الجديدة تمهيدا للشروع بالتنفيذ

2019/03/05 | 08:58

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لمحة مختصرة:

‎شبكة اخبار الناصرية:

وجهت مديرية بلديات ذي قار ، اقسامها المتفرقة في عموم الوحدات الادارية بوضع الكشوفات الخاصة بمشاريعها الجديدة والمشاريع المتلكئة .





‎شبكة اخبار الناصرية:وجهت مديرية بلديات ذي قار ، اقسامها المتفرقة في عموم الوحدات الادارية بوضع الكشوفات الخاصة بمشاريعها الجديدة والمشاريع المتلكئة .وقال مدير بلديات ذي قار حسن دعدوش لشبكة اخبار الناصرية ، ان الكشوفات وضعت لعرضها على الحكومة المحلية تمهيدا لاعلانها واحالتها الى الشركات المنفذة .وبين انه على الرغم من ان التنفيذ سيكون بتمويل من موازنة تنمية الاقاليم للعام الحالي 2019 ، الا ان بغداد لم تطلق من تلك الموازنة سوى 20% فقط .

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