2019/03/05 | 08:58

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

الصورة المرفقة:

لمحة مختصرة:

شبكة اخبار الناصرية:

اعلنت دائرة العيادات الطبية الشعبية في وزارة الصحة اليوم عن فتح ردهة للجناح الخاص للأطفال في محافظة ذي قار .





شبكة اخبار الناصرية:اعلنت دائرة العيادات الطبية الشعبية في وزارة الصحة اليوم عن فتح ردهة للجناح الخاص للأطفال في محافظة ذي قار .وقال مدير عام الدائرة الدكتور حازم عبد الرزاق في بيان حصلت شبكة اخبار الناصرية على نسخة منه اليوم ، ان ردهة الجناح الخاص افتتحت في مستشفى محمد الموسوي للأطفال في الناصرية وبسعة 13 سريرا.وأكد أن فتح الردهة يأتي لكثرة إقبال المراجعين عليها لما تقدمه من خدمات طبية وعلاجية وفندقية متميزة تضاهي ما يقدم بالمستشفيات الأهلية وبأسعار مناسبة.انتهى،ت ع ح.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الصحة تفتتح ردهة للجناح الخاص للأطفال في ذي قار) نشر أولاً على موقع (شبكة اخبار الناصرية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الصحة تفتتح ردهة للجناح الخاص للأطفال في ذي قار) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (شبكة اخبار الناصرية).