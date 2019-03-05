2019/03/05 | 09:06

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد..حذر الخبير الامني هاشم الكندي، الثلاثاء، من محاولة اميركا لاعاد احياء داعش في العراق من خلال تجميع ما اسماه “نفايات داعش” من سورية وما تبقى منهم في العراق من جديد، مبيناً ان ذلك المخطط ياتي من اجل الابقاء على القوات الاميركية في القواعد الموجودة داخل العراق.وقال الكندي في تصريح لـ /المعلومة/، ان “اميركا […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الكندي يحذر من مخطط اميركي لتجميع “نفايات داعش” في العراق) نشر أولاً على موقع (المعلومة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الكندي يحذر من مخطط اميركي لتجميع “نفايات داعش” في العراق) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (المعلومة).