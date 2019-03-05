2019/03/05 | 09:08

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

الاقتصاد نيوز ـ بغداد

تعهدت وزارة الزراعة، الثلاثاء، بدفع مستحقات الفلاحين بعد أسبوع من تسلمها محاصيلهم، فيما أعدت خطة لاستلام جميع الكميات المسوقة محليا من محصولي الحنطة والشعير للموسم الحالي.

وقال وكيل الوزارة الاداري مهدي سهر الجبوري، في تصريح نقلته صحيفة "الصباح" الرسمية واطلعت عليه "الاقتصاد نيوز"، إن الوزارة "بحثت الخطة التسويقية وتسهيل الاجراءات وتقليص الروتين لاستلام جميع الكميات المسوقة محليا من محصول الحنطة"، منوها بأن "محصول الحنطة سيتم تسلمه من وزارة التجارة، اما الشعير فستتسلمه وزارة الزراعة وبنفس اسعار العام الماضي".





وبين ان "الاستعدادات شملت تهيئة مخازن وسايلوات الوزارة واعداد ساحات كبيرة لاستلام المحصول اثناء مدة التسويق"، متوقعا "زيادة كبيرة في الانتاج المحلي للمحصولين هذا العام مقارنة بالاعوام السابقة بعد ان تم ادخال المناطق المحررة ضمن الخطة الزراعية للموسم الشتوي الحالي وكثرة الامطار التي شهدتها البلاد خلال المدة الماضية والحالية".





واوضح الجبوري أن الوزارة "اقترحت على الجهات المعنية وضع آليات لمنع دخول الشحنات المستوردة من الخارج لمحصول الحنطة خلال موسم التسويق باستثناء المستوردة منها لاغراض البطاقة التموينية، وتشكيل لجان استلام من كل الجهات المختصة بالمحافظة لتنظيم عملية الاستلام".

واكد أن الوزارة "قررت ايضا تسليم جميع مستحقات الفلاحين من المبالغ المالية بعد اسبوع واحد فقط من تاريخ تسليمهم للمحصول الى سايلوات ومخازن وزارة التجارة"، مشيرا الى "إسهام الاجراءات بتشجيع الفلاحين على زراعة المحاصيل والمنتجات الزراعية المحلية وصولا الى الاكتفاء الذاتي منها".

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الزراعة تتعهد بدفع مستحقات الفلاحين بعد أسبوع من تسلمها محاصيلهم) نشر أولاً على موقع (الاقتصاد نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الزراعة تتعهد بدفع مستحقات الفلاحين بعد أسبوع من تسلمها محاصيلهم) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الاقتصاد نيوز).