غوايدو بعد عودته لفنزويلا يدعو أنصاره لمظاهرات حاشدة

2019/03/05 | 09:13

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة / بغداد ..دعا زعيم المعارضة الفنزويلية خوان غوايدو بعد عودته إلى العاصمة كاراكاس، اليوم الاثنين، أنصاره للتظاهر يومي الثلاثاء والسبت.وقال غوايدو أمام تجمع حاشد لأنصاره في منطقة لاس مرسيدس في العاصمة: “غدا الثلاثاء ندعو جميع النقابات الحكومية إلى المشاركة في تجمع هام.ويوم السبت ستعود فنزويلا بأسرها إلى الشوارع من أجل النضال […]

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