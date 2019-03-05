2019/03/05 | 09:16

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – ناس أعلنت امانة بغداد، الثلاثاء، إكمال أعمال إكساء نفق مظفر على طريق قناة الجيش في العاصمة بغداد.وذكر بيان لمديرية العلاقات والاعلام في الامانة، تلقى “ناس” نسخة منه، اليوم (5 اذار 2019)، ان “ملاكات دائرة المشاريع، وهي احدى تشكيلات امانة بغداد، انجزت اعمال الإكساء بمساحة (3500) متر مربع في اطار خطة اعادة تأهيل […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص أمانة بغداد تكمل أعمال إكساء نفق مظفر على طريق قناة الجيش NAS | موقع ناس الرسمي.

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